Stand: 09.08.2024 17:38 Uhr Holtby neuer Kapitän von Holstein Kiel

Aufsteiger Holstein Kiel geht mit Lewis Holtby als Kapitän in seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga. "Ich freue mich sehr über das Amt. Es ist eine große Ehre für mich, Holstein Kiel in dieser Saison als Kapitän anführen zu dürfen. Wir werden als Team eine leidenschaftliche Saison spielen", versprach der 33-Jährige, der über Erstliga-Erfahrung unter anderem aus seiner Zeit beim HSV verfügt. Trainer Marcel Rapp hat Holtby zum Nachfolger von Philipp Sander (zu Borussia Mönchengladbach) bestimmt. Carl Johansson nimmt die Rolle des Co-Kapitäns ein, Timo Becker bleibt wie im Vorjahr zweiter Co-Kapitän. Dem Mannschaftsrat gehören neben Holtby fünf weitere Spieler an: Timo Becker, Thomas Dähne, Johansson, Steven Skrzybski und Patrick Erras. | 09.08.2024 17:36