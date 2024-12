Stand: 02.12.2024 09:43 Uhr Holstein Kiel will im Winter keine Stars verpflichten

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel will trotz der schwierigen sportlichen Lage keine Stars verpflichten. "Wir werden keine Transfers machen, die das Gehaltsgefüge sprengen. Wir leben vom Teamspirit", sagte Geschäftsführer Wolfgang Schwenke dem "kicker". Es sei wichtig, Entscheidungen bewusst zu treffen und dabei darauf zu achten, was in diese Gemeinschaft hineinpasst. Schwenker: "Und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir wollen am Ende nicht mit leeren Taschen dastehen und das Ding gegen die Wand gefahren haben." | 02.12.2024 09:12