Holstein Kiel verliert Testspiel gegen FSV Mainz 05

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel ist zwei Wochen vor dem Pflichtspiel-Auftakt in die neue Saison mit dem Spiel am 17. August im DFB-Pokal bei Alemannia Aachen noch auf Formsuche. Die Schleswig-Holsteiner verloren am Freitagabend ein Testspiel gegen den neuen Ligarivalen 1. FSV Mainz mit 0:2 und blieben damit im dritten Freundschaftsspiel in Folge ohne eigenen Treffer. Die Partie wurde über dreimal 45 Minuten ausgetragen. Torschützen in Schwaz/Österreich waren Jonathan Burkardt (7.) und Stefan Bell (104.).