Stand: 02.08.2024 20:09 Uhr Holstein Kiel: Puchacz-Verpflichtung und Testspiel-Niederlage

Aufsteiger Holstein Kiel hat wenige Wochen vor dem Auftakt in der Fußball-Bundesliga einen neuen Linksverteidiger verpflichtet. Vom künftigen Liga-Konkurrenten Union Berlin wechselt der polnische Nationalspieler Tymoteusz Puchacz an die Förde. Der 25-Jährige, der in der vergangenen Saison für den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern 31 Spiele bestritt, ist bereits in das Trainingslager der "Störche" nach Seefeld (Österreich) nachgereist. Dort unterlagen die Kieler am Freitag in einem Testspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 0:2 - und blieben damit zum vierten Mal hintereinander ohne eigenen Torerfolg. Sommerfahrpläne Nord-Bundesligisten Wechselbörse | 02.08.2024 20:08