Stand: 29.07.2024 19:56 Uhr Holstein Kiel verliert Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach

Holstein Kiel hat ein Testspiel gegen seinen neuen Ligarivalen Borussia Mönchengladbach mit 0:1 (0:0) verloren. Der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga musste sich den "Fohlen" am Montagabend durch einen Treffer von Grant-Leon Ranos (74.) geschlagen geben. Gladbach absolviert aktuell ein Trainingslager in Rottach-Egern, die Kieler sind zur Vorbereitung in Seefeld in Österreich. Sommerfahrpläne Nord-Bundesligisten | 29.07.2024 19:52