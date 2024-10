Stand: 14.10.2024 12:07 Uhr Holstein Kiel verlängert den Vertrag mit Torhüter Engelhardt

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Torhüter Marcel Engelhardt verlängert. Das gaben die Schleswig-Holsteiner am Montag bekannt. Angaben zur neuen Laufzeit des Vertrages machten die "Störche" nicht. "Marcel passt durch seine Erfahrung und seine Persönlichkeit hervorragend in unser Torhüterteam", sagte Holsteins Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann. Engelhardt 2023 von Regionalligist FSV Zwickau an die Förde gewechselt. | 14.10.2024 12:06