Stand: 08.07.2024 14:22 Uhr Holstein Kiel testet wieder gegen Sönderjyske Fodbold

Holstein Kiel hat für die Vorbereitung auf die erste Saison in der Fußball-Bundesliga ein weiteres Testspiel vereinbart. In guter alter Tradition ist am 12. Juli (13 Uhr) Sönderjyske Fodbold aus Dänemarkt der Gegner. Das Duell der Erstliga-Aufsteiger wird auf dem Trainingsplatz der "Störche" in Kiel-Projensdorf ausgetragen und findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Sommerfahrplan | 08.07.2024 14:21