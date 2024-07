Stand: 17.07.2024 17:10 Uhr Holstein Kiel testet gegen Mönchengladbach

Holstein Kiel hat ein weiteres Testspiel im Rahmen der Saisonvorbereitung vereinbart. Der Bundesliga-Aufsteiger trifft am 29. Juli (18 Uhr) auf den künftigen Liga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach. Gespielt wird in Rottach-Egern, wo die Gladbacher ihr Trainingslager anhalten. Die Kieler bereiten sich vom 27. Juli bis 4. August in Seefeld/Tirol auf die kommende Saison vor. Alle Einnahmen des Testspiels werden zugunsten betroffener Menschen des jüngsten Hochwassers in Bayern gespendet. | 17.07.2024 17:09