Holstein Kiel mit Remis im Testspiel gegen Cluj

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich in einem Testspiel im Rahmen des Trainingslagers im spanischen Oliva 1:1 (1:1) vom rumänischen Meister FC Cluj getrennt. Alexander Mühling erzielte per Kopf den Treffer für die "Störche", bei denen Marco Komenda nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte. Die Kieler bleiben noch bis zum 15. Januar in Spanien. Einen Tag vor der Abreise folgt ein weiterer Test gegen den Liga-Rivalen Arminia Bielefeld. Am 28. Januar empfängt die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp zum Rückrundenauftakt die SpVgg Greuther Fürth. | 11.01.2023 17:17