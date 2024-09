Stand: 05.09.2024 15:56 Uhr Holstein Kiel gewinnt Testspiel gegen HSV

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat in der Länderspielpause ein kleines Erfolgserlebnis gefeiert. Die in der ersten Liga nach zwei Spieltagen noch sieglosen Schleswig-Holsteiner gewannen einen Test beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV mit 1:0 (0:0). Den einzigen Treffer in der Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit erzielte Phil Harres auf Zuspiel des Ex-Hamburgers Fiete Arp. Beim HSV gab Neuzugang Lucas Perrin sein Debüt. Im Tor stand nach längerer Verletzungspause Matheo Raab. | 05.09.2024 15:21