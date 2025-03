Stand: 21.03.2025 13:14 Uhr Holstein Kiel bindet Eigengewächs Caspar Medlin langfristig

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat sein Eigengewächs Caspar Medlin langfristig gebunden. Das gab die KSV am Freitag bekannt. Der U19-Kapitän unterzeichnete bei den "Störchen" zunächst einen Vertrag für die U23 und wird somit ab Sommer fester Bestandteil von Holstein II. Spätestens ab der Saison 2026/2027 soll der Abwehrspieler in den Lizenzkader aufrücken. Medlin spielt seit 2021 in Holsteins Nachwuchsleistungszentrum und durchlief seit der U15 alle Teams der Kieler. | 21.03.2025 13:14