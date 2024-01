Stand: 06.01.2024 14:56 Uhr Holstein Kiel besiegt Darmstadt in Test 2:1

Holstein Kiel hat den Fußball-Bundesligisten SV Darmstadt 98 im Testspiel besiegt. Der Zweitligist setzte sich am Sonnabend im spanischen Oliva Nova mit 2:1 (1:0) gegen die Lilien durch. Die Treffer für den Tabellenersten der 2. Liga erzielten Holmbert Fridjonsson (34. Minute) und Niklas Niehoff (84.). Luca Pfeiffer (89.) sorgte für den Anschluss. Die starke Vorlage zum 1:0 gab das 18 Jahre alte Top-Talent Tom Rothe, der in der Hinrunde zu den absoluten Leistungsträgern der Norddeutschen gehörte. Der von Erstligist Borussia Dortmund verliehene Abwehrspieler bleibt noch bis zum Sommer in Kiel. Winterfahrplan Zweitliga-Nordclubs | 06.01.2021 14:56