Holstein Kiel: Trainingslager in Spanien

Der Winterfahrplan von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel steht. Nach dem letzten Spieltag im Kalenderjahr treten die "Störche" am 15. November (19.30 Uhr) zu einem Testspiel beim Hamburger Oberligisten SC Victoria an - in dem Stadion, in dem die KSV 1912 deutscher Meister wurde. Trainingsauftakt im neuen Jahr ist am 2. Januar, vom 8. bis 15. Januar geht es ins Trainingslager nach Oliva Nova (Spanien). | 01.11.2022 14:42