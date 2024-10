Stand: 07.10.2024 16:20 Uhr Holstein Kiel: Öffentliches Testspiel gegen Silkeborg IF

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel bestreitet während der Länderspielpause ein Testspiel. Die "Störche" empfangen am Donnerstag den dänischen Erstligisten Silkeborg IF in der Arena in Kiel-Projensdorf. Anpfiff der Partie, für die Tickets an einer Tageskasse erhältlich sein werden, ist um 13 Uhr. In der Liga geht es für die KSV am 20. Oktober mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin weiter (15.30 Uhr, im NDR Livecenter). | 07.10.2024 16:20