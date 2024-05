Stand: 13.05.2024 13:38 Uhr Holstein Kiel: Empfang im Landtag

Dem frisch gekürten Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel wird am Dienstag im Kieler Landtag ein Empfang bereitet. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther und Landtagspräsidentin Kristina Herbst (beide CDU) werden dann die Mannschaft treffen, die als erstes Team aus Schleswig-Holstein den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft hat. Am Pfingstmontag (20. Mai) plant die Landeshauptstadt Kiel dann selbst eine Aufstiegsfeier. Diese soll auf dem Rathausplatz stattfinden. | 13.05.2024 13:38