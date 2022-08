Stand: 11.08.2022 11:40 Uhr Hockey: Hamburger Polo Club holt drei neue Spieler

Vorjahresfinalist Hamburger Polo Club will mit drei neuen Akteuren den nächsten Anlauf auf die deutsche Feldhockey-Meisterschaft nehmen. So schließt sich Nationalspieler und Vize-Europameister Niklas Bosserhoff vom Ligakonkurrenten HTC Uhlenhorst Mülheim dem Team von Trainer Matthias Witthaus an. Zudem verstärken sich die Hanseaten mit dem Neuseeländer Aidan Sarikaya und dem Österreicher Benjamin Kölbl. | 11.08.2022 11:38