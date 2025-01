Stand: 15.01.2025 16:05 Uhr Hockey: Hallen-WM mit neun Profis aus Hamburg

Der Deutsche Hockey-Bund hat seine beiden Kader für die Hallen-Weltmeisterschaften in Kroatien (3. Februar bis 9. Februar) bekannt gegeben. Bei den Frauen sind vier Spielerinnen aus Hamburg dabei: Katharina Kiefer und Fenja Poppe vom HTHC, Katharina Kirschbaum vom Club an der Alster und Teresa Martin Pelegrina vom UHC. Im Nationalkader der Männer stehen fünf Spieler aus der Hansestadt: Das HTHC-Trio Jasper Ditzer, Alec von Schwerin und Anton Pöhling sowie Anton Boeckel vom Club an der Alster und Tom Schmidt-Didlaukies vom UHC. Auf Abruf steht Fabian Heller von Hannover 78 bereit. | 15.01.2025 16:04