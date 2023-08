Stand: 20.08.2023 19:11 Uhr Hockey-EM: Hamburgerin Micheel leitet deutschen Kantersieg ein

Deutschlands Hockeyfrauen präsentieren sich bei der Heim-EM in Mönchengladbach weiter in Topform. Am Sonntagabend gewann das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg auch das zweite Gruppenspiel gegen England hochverdient mit 5:0 (0:0) und machte den angepeilten Halbfinaleinzug damit nahezu perfekt. Lena Micheel (37.) vom Uhlenhorster HC und Sonja Zimmermann (41.) verwandelten zwei der insgesamt elf Strafecken und brachten Deutschland zwei Tage nach dem 4:0-Auftakterfolg über Schottland erneut auf die Siegerstraße. Jette Fleschütz (46./59.) vom Großflottbeker THGC und Pauline Heinz (49.) besorgten bei einer rundum gelungenen Vorstellung den Endstand. | 20.08.2023 19:08