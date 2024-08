Stand: 05.08.2024 14:24 Uhr Hockey-Damen im Olympia-Viertelfinale ausgeschieden

Die deutschen Hockey-Damen sind bei den Olympischen Spielen erneut im Viertelfinale an Argentinien gescheitert, dieses Mal fiel die Entscheidung erst im Shootout. In der regulären Spielzeit hatte Viktoria Huse vom Hamburger Club an der Alster für die DHB-Auswahl getroffen, Eugenia Trichinetti für Argentinien ausgeglichen. Im Shootout vergaben alle deutschen Schützinnen, die Südamerikanerinnen gewannen mit 2:0. Bei Olympia 2021 und bei der WM 2022 waren die "Danas" ebenfalls an Argentinien gescheitert. | 05.08.2024 14:24