Stand: 13.06.2024 13:10 Uhr Hockey: Acht Hamburgerinnen im Olympia-Kader

Hockey-Bundestrainer Valentin Altenburg hat acht Hamburgerinnen für seinen Olympia-Kader nominiert. Der Club an der Alster stellt mit Kira Horn, Benedetta Wenzel, Anne Schröder, Viktoria Huse und Felicia Wiedermann fünf Spielerinnen, der UHC Hamburg mit Amelie Wortmann und Lena Micheel zwei, vom Großflottbeker THGC ist zudem Jette Fleschütz dabei. Emma Davidsmeyer (Club an der Alster) reist als Ersatzspielerin mit, steht aber nicht im offiziellen 16er-Kader. Das Turnier in Paris findet vom 27. Juli bis 9. August statt, Deutschland trifft in Gruppe A auf die Niederlande, Belgien, Japan, China und Gastgeber Frankreich. | 13.06.2024 13:10