Hinze gewinnt 500-Meter-Zeitfahren der DM in Berlin

Weltmeisterin Emma Hinze hat bei den deutschen Meisterschaften im Bahnradsport in Berlin überlegen das 500-Meter-Zeitfahren gewonnen. In 33,498 Sekunden verwies die gebürtige Hildesheimerin, die für den RSC Cottbus startet, ihre Trainingskollegin Clara Schneider (34,387) und Alessa-Catriona Pröpster (35,199) auf die Plätze zwei und drei. Am Sonnabend will Hinze im Berliner Velodrom den Weltrekord über die 500 Meter fliegend angreifen. | 16.08.2024 19:12