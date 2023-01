Stand: 24.01.2023 12:28 Uhr Hansa Rostock will Frauen-Länderspiel austragen

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock will ein Frauen-Länderspiel im Ostseestadion austragen. Ein entsprechender Antrag sei beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) gestellt, erklärte Vorstandschef Robert Marien der "Ostsee-Zeitung". Am 18. Februar, beim Heimspiel der Mecklenburger gegen Darmstadt 98, wird DFB-Präsident Bernd Neuendorf in Rostock erwartet. "Da werden wir unter anderem über das Thema Frauenfußball sprechen", sagte Marien. | 24.01.2023 12:27