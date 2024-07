Stand: 13.07.2024 14:38 Uhr Hansa Rostock verpflichtet Torhüter Klewin vom VfB Lübeck

Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat einen weiteren Torhüter für die kommende Saison verpflichtet. Wie die Mecklenburger am Sonnabend bekanntgaben, kommt Philipp Klewin von Regionalligist VfB Lübeck. Der 30-jährige hat in seiner Karriere 221 Drittliga-Spiele (177 für Rot Weiß Erfurt, 33 für Lübeck und elf für Aue) bestritten und kommt zudem auf elf Einsätze in der 2. Liga für Arminia Bielefeld und Aue. Zu- und Abgänge der Drittligisten | 13.07.2024 14:38