Stand: 12.09.2024 10:17 Uhr Hansa Rostock verlängert mit Talenten Krohn und Köster

Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat die Verträge mit den Nachwuchsspielern Tim Krohn und Louis Köster verlängert. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Über die Laufzeit der Verträge machte Hansa keine Angaben. Der 18 Jahre alte Krohn war im Sommer in den Profi-Kader aufgerückt und hat bislang zwei Spiele in der 3. Liga absolviert. Der 22-jährige Köster, seit 2022 in Rostock, bestritt bislang zwei Zweitliga-Partien und drei Spiele in der 3. Liga für Hansa. | 12.09.2024 10:11