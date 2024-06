Stand: 25.06.2024 13:58 Uhr Hansa Rostock nimmt Mittelfeldspieler Harenbrock unter Vertrag

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat den offensiven Mittelfeldspieler Cedric Harenbrock vom Liga-Konkurrenten Rot-Weiss Essen unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Serie in 37 Drittligapartien acht Tore für die Essener. "Cedric ist ein spielintelligenter und kreativer offensiver Mittelfeldspieler mit einem Blick für seine Nebenleute. Er ist zudem zweikampfstark und hat seine Qualitäten im Abschluss und mit dem ruhenden Ball", so Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball beim FC Hansa. Wechselbörse | 25.06.2022 13:50