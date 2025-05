Stand: 08.05.2025 16:10 Uhr Hansa Rostock im Sommer im Ostseestadion gegen Aston Villa

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock bestreitet in der Saisonvorbereitung am 19. Juli (16 Uhr) ein Testspiel gegen den englischen Premier League-Club Aston Villa. "Einen so traditionsreichen Gegner wie Aston Villa im Jubiläumsjahr des FC Hansa im Ostseestadion begrüßen zu dürfen, ist ein ganz besonderes Highlight. Wir freuen uns sehr, dass es mit einem so großen Namen des englischen Fußballs geklappt hat und wir den Hansa-Fans dieses Spiel zum 60. Geburtstag des Vereins präsentieren können", sagte Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball beim FC Hansa. | 08.05.2025 16:08