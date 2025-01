Stand: 12.01.2025 14:49 Uhr Hansa Rostock gewinnt Testspiel gegen Phönix Lübeck

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat auch das zweite Testspiel binnen 24 Stunden für sich entschieden. Einen Tag nach dem 2:1-Erfolg gegen den dänischen Zweitligisten Hilleröd Fodbold setzten sich die Mecklenburger am Sonntag gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck mit 2:0 (0:0) durch. Sigurd Haugen (48.) und Felix Ruschke (67.) trafen für die Mannschaft von Coach Daniel Brinkmann. Zum Rückrunden-Start treten die Hanseaten am kommenden Sonnabend (14 Uhr) bei der U23 des VfB Stuttgart an. | 12.01.2025 14:49

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock