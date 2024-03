Stand: 02.03.2024 22:02 Uhr Hansa Rostock entschuldigt sich für "inakzeptablen Übergriff"

Nachdem ein Fan von Hansa Rostock beim Heimspiel auf das Spielfeld gelangt ist, um die jubelnden Profis des 1. FC Kaiserslautern zu attackieren, hat der Fußball-Zweitligist sein Bedauern geäußert. "Der F.C. Hansa Rostock entschuldigt sich beim 1. FC Kaiserslautern und seinen Spielern für diesen inakzeptablen Übergriff in aller Form und bedauert diesen Zwischenfall sehr", teilte der Club am Samstagabend mit. In der 76. Minute war Kaiserslautern-Stürmer Ragnar Ache nach seinem dritten Treffer zum 3:0 jubelnd Richtung Eckfahne gelaufen und feierte mit seinen Mitspielern, als ein Rostock-Anhänger auf das Spielfeld stürmte und auf die Gruppe losging. Profis beider Teams und Sicherheitskräfte hatten den Fan umgehend vom Rasen gedrängt | 02.03.2022 22:00