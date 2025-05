Stand: 08.05.2025 12:30 Uhr Hansa Rostock: Typisierungsaktion für Tom Weilandt

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat vor dem Heimspiel gegen Energie Cottbus am Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und im Livestream auf ndr.de) seine Mitglieder und Fans zur Hilfe für den ehemaligen Mittelfeldspieler Tom Weilandt aufgerufen. Der 33-Jährige ist an Leukämie erkrankt und benötigt dringend eine Stammzellenspende (DLH, Bundesverband der Selbsthilfeorganisationen zur Unterstützung von Erwachsenen mit Leukämien und Lymphomen). Nach einer bereits überstandenen Leukämieerkrankung im vergangenen Jahr ist bei Weilandt der Krebs zurückgekehrt. Am Sonnabend gibt es ab 10 Uhr am Ostseestadion (Nordvorplatz und Parkplatz Südtribüne) eine Typisierungsaktion, um einen geeigneten Stammzellenspender zu finden. | 08.05.2025 11:28