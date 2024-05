Stand: 31.05.2024 15:01 Uhr Hansa Rostock: Thomas Finck wird neuer Chef-Scout

Die Umstrukturierung im sportlichen Bereich von Fußball-Drittligist Hansa Rostock schreitet weiter voran. Am Freitag gaben die Mecklenburger die Verpflichtung von Thomas Finck als neuem Chef-Scout bekannt. Der gebürtige Rostocker war in der Vergangenheit in mehreren Funktionen für den FC Hansa tätig. Zuletzt hatte Finck als Chef-Scout für den FC Schalke 04 (2022 bis 2024) und davor für den FC Ingolstadt (2015 bis 2022) gearbeitet. Amir Shapourzadeh, Leiter Profifußball, sagte, Finck sei seine "Wunschlösung" und könne dem Club "sofort weiterhelfen". | 31.05.2024 15:01