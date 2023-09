Stand: 22.09.2023 15:05 Uhr Hannovers Tresoldi fällt auch gegen Düsseldorf aus

Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss auch am Sonntag im Spitzenspiel bei Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) auf seine Sturmhoffnung Nicolo Tresoldi verzichten. Der 19 Jahre alte Angreifer ist seit seiner Länderspiel-Reise mit der deutschen U21-Nationalmannschaft in der vergangenen Woche erkrankt. "Das gefällt mir einfach nicht, dass Nicolo von der Nationalmannschaft zurückkommt und uns so lange krankheitsbedingt ausfällt", sagte 96-Trainer Stefan Leitl am Freitag. Tresoldi hat in fünf Partien drei Tore erzielt und drei Vorlagen geliefert. | 22.09.2023 15:02