Hannovers Ondoua fährt zur WM

Gaël Ondoua vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 zählt zum WM Kader Kameruns. Nationalcoach Rigobert Song nominierte den 27-Jährigen für das in wenigen Tagen in Katar beginnende Turnier. Auch der in Hamburg geborene Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern München nimmt für Kamerun an der WM teil. | 10.11.2022 08:08