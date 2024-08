Stand: 01.08.2024 21:48 Uhr Hannovers Fischer ersetzt gegen Spanien Kohlbacher

Kreisläufer Jannik Kohlbacher steht den deutschen Handballern im vorletzten Gruppenspiel in Paris gegen Spanien wegen Adduktorenbeschwerden nicht zur Verfügung. Der 29-Jährige werde "intensiv behandelt", teilte der Deutschen Handball-Bund (DHB) vor der Partie am Freitag (16 Uhr) mit. Für Kohlbacher rückt Justus Fischer von Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf in den 14er Kader. Kohlbacher soll allerdings nach Möglichkeit im Turnierverlauf zurückkehren. | 01.08.2024 20:12