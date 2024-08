Stand: 09.08.2024 13:28 Uhr Hannoveranerin Paszek holt Olympia-Bronze im Kajak-Zweier

Paulina Paszek vom Hannoverschen Kanu-Club hat zusammen mit Jule Hake bei den Olympischen Spielen in Paris die Bronzemedaille im Kajak-Zweier gewonnen. Nach Silber im Vierer am Vortag paddelte das Duo knapp 24 Stunden später im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne über 500 m hinter den Neuseeländerinnen Lisa Carrington und Alicia Hoskin sowie Tamara Csipes und Alida Dora Gazso aus Ungarn im Fotofinish auf Rang drei. Bereits am Donnerstag hatten Paszek und Hake mit Pauline Jagsch und Sarah Brüßler im Kajak-Vierer die Silbermedaille gewonnen. | 09.08.2024 13:20