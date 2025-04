Stand: 29.04.2025 22:23 Uhr Hannover Scorpions verpassen Aufstieg in die DEL 2

Der Traum ist geplatzt: Die Eishockey-Cracks der Hannover Scorpions haben den Aufstieg in die Zweite Liga verpasst. Im entscheidenden siebten Spiel der Finalserie der Play-offs zur DEL2 verloren die Niedersachsen in eigener Halle mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) gegen die Bietigheim Stealers und bleiben damit in der Oberliga Nord. Den einzigen Treffer für Hannover erzielte Stephan Tramm zwei Minuten vor dem Ende zum Endstand. Bitter: Nach Spiel fünf hatten die Scorpions in der Serie noch mit 3:2 geführt. | 29.04.2025 22:22