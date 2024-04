Stand: 26.04.2024 22:19 Uhr Hannover Scorpions scheitern in den Play-offs zum Aufstieg in die DEL2

Eishockey Oberligist Hannover Scorpions hat den Sprung in die DEL2 verpasst. Die Niedersachsen unterlagen am Freitag im sechsten Play-off-Finale gegen die Blue Devils Weiden mit 1:5. Es war der entscheidende vierte Sieg für die Oberpfälzer in der Best-of-7-Serie, sie steigen damit auf. Play-offs | 26.04.2024 22:19