Stand: 16.01.2025 10:58 Uhr Hannover 96 verpflichtet Verteidiger Tomiak aus Kaiserslautern

Hannover 96 hat einen Tag vor dem Rückrunden-Start in der zweiten Fußball-Bundesliga noch einmal seinen Kader verstärkt. Verteidiger Boris Tomiak wurde vom Ligarivalen 1. FC Kaiserslautern verpflichtet und mit einem Dreieinhalbjahres-Vertrag bis 2028 ausgestattet. Der 26-Jährige könnte bereits am Freitagabend (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in der Partie beim SSV Jahn Regensburg sein Debüt für die Niedersachsen feiern. Zweitliga-Wechselbörse | 16.01.2025 10:57