Stand: 01.01.2024 13:39 Uhr Hannover 96 testet gegen Ajax Amsterdam

Fußball-Zweitligist Hannover 96 trifft im Rahmen seiner Wintervorbereitung im spanischen Jerez de la Frontera auf einen prominenten Testgegner. Am 7. Januar (13 Uhr) geht es gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Bis zum 10. Januar bereiten sich die Niedersachsen in Spanien auf die Rückrunde vor, die am 20. Januar mit dem Auswärtsspiel bei der SV Elversberg beginnt. Der Winterfahrplan der Zweitliga-Nordclubs. | 01.01.2024 13:35