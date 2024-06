Stand: 21.06.2024 09:42 Uhr Hannover 96 startet mit Leistungstests in Saisonvorbereitung

Als erster Zweitliga-Nordclub ist Hannover 96 am Donnerstag in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit gestartet. Die Spieler der Niedersachsen absolvierten einer Mitteilung des Clubs zufolge in Kleingruppen Leistungstests in den Bereichen Maximalkraft, Kraftausdauer, Schnellkraft, Sprungkraft und Landefähigkeit. Am Freitag stehen demnach fachärztliche sowie physiotherapeutische Untersuchungen an, bei denen etwa die Gelenksysteme begutachtet werden. Die Sommerfahrpläne der norddeutschen Fußball-Zweitligisten | 21.06.2024 09:41