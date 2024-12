Stand: 04.12.2024 11:28 Uhr Hannover 96 mit Personalsorgen

Beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 hat sich die ohnehin dünne Personaldecke im Training weiter verkleinert. In Ron-Robert Zieler, Havard Nielsen und Josh Night fielen gleich drei Spieler wegen eines grippalen Infekts erkrankt aus. Zudem fehlten Thaddäus Momuluh (leichte Verletzung am Rippenbogen) und Brooklyn Ezeh (Bänderverletzung am Sprunggelenk). 96-Coach Stefan Leitl gab sich aber optimistisch, dass zumindest das erkrankte Trio zum Spiel gegen den SSV Ulm am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) wieder einsatzbereit ist. | 04.12.2024 11:28