Hannover 96 holt Remis gegen Schweizer Meister

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat in einem Testspiel während des Trainingslagers in Belek (Türkei) gegen den FC Zürich ein 2:2 (0:2) erreicht. Cedric Teuchert erzielte den Ausgleichstreffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte Nicolo Tresoldi (54.) für die Niedersachsen getroffen. Für die Schweizer waren im ersten Durchgang der Partie Aiyegun Tosin (17.) und Jonathan Okita (32.) erfolgreich. | 10.01.2023 15:52