Stand: 18.09.2022 13:42 Uhr Hannover 96 empfängt Werder Bremen zum Testspiel

Fußball-Zweitligist Hannover 96 empfängt in der Punktspielpause Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen zu einem Testspiel. Am Donnerstag (16 Uhr) spielen die Niedersachsen gegen den Nordrivalen im Eilenriedestadion, wie 96 am Sonntag mitteilte. | 18.09.2022 13:40