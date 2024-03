Stand: 29.03.2024 17:21 Uhr Hannover 96: Muroya und Ezeh vor Comeback

Sei Muroya und Brooklyn Ezeh stehen bei Fußball-Zweitligist Hannover 96 vor dem Comeback. Das bestäigte Trainer Stefan Leitl am Freitag. Mittelfeldspieler Muroya hatte sich beim 4:3-Sieg der Niedersachsen in Hamburg Anfang Februar verletzt und fiel seither mit einer Muskel-Sehnen-Verletzung aus. Verteidiger Ezeh fehlte mit mentalen Problemen seit Ende November und hatte sich über die Amateure wieder ans Profi-Team herangekämpft. 96 gastiert am Sonntag beim 1. FC Magdeburg (13.30 Uhr). Ergebnisse und Tabelle | 29.03.2024 17:20