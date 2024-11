Stand: 10.11.2024 16:46 Uhr Handballer mit Arbeitssieg in der Türkei - Kieler Zerbe wieder treffsicher

Deutschlands Handballer haben auch ihr zweites Spiel in der EM-Qualifikation gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bezwang Außenseiter Türkei auswärts in Ankara mit 36:29 (20:14) und rundete ihr erfolgreiches Kalenderjahr 2024 damit ab. Rechtsaußen Lukas Zerbe (THW Kiel) und Marko Grgic (ThSV Eisenach/jeweils 8 Tore) waren am Sonntagnachmittag die besten Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). | 10.11.2024 16:40