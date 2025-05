Stand: 08.05.2025 15:30 Uhr Handballer gegen die Türkei ohne THW-Torwart Wolff

Ohne Weltklasse-Torwart Andreas Wolff (THW Kiel) bestreiten Deutschlands Handballer das abschließende EM-Qualifikationsspiel am Sonntag gegen die Türkei in Stuttgart (18 Uhr/Sportschau.de). Der 34-Jährige ist nach dem 32:32 in der Schweiz abgereist und wird durch Joel Birlehm von der TSV Hannover-Burgdorf ersetzt. Der Torwartwechsel erfolge planmäßig, teilte der Deutsche Handballbund mit. | 08.05.2025 15:28