Stand: 10.01.2023 11:11 Uhr Handball-WM: Flensburgs Mensah positiv auf Corona getestet

Handballprofi Mads Mensah Larsen von der SG Flensburg-Handewitt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 31-jährige Däne ist vorerst in Isolation und verpasst daher möglicherweise den WM-Auftakt seiner Nationalmannschaft am Freitag im schwedischen Malmö gegen Belgien. Weitere Tests sollen endgültig klären, ob er dabei sein kann oder nicht. Er fühle sich gänzlich gesund, wurde Mensah in einer Verbandsmitteilung zitiert. | 10.01.2023 11:10