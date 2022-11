Stand: 24.11.2022 12:41 Uhr Handball: THW Kiel wochenlang ohne Torjäger Johansson

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel muss einige Wochen auf seinen besten Torschützen Eric Johansson verzichten. Wie der Verein mitteilte, zog sich der 22 Jahre alte schwedische Europameister im Abschlusstraining vor dem Champions-League Spiel gegen den FC Barcelona einen Mittelhandbruch zu. "Wenn alles gut verläuft, kann Eric dann in vier bis sechs Wochen wieder spielen", so Mannschaftsarzt Dr. Frank Pries. Johansson spielt seit Sommer bei den "Zebras" und erzielte in 21 Partien bislang 94 Treffer. | 24.11.2022 12:40