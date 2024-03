Stand: 01.03.2024 18:11 Uhr Handball-Nationalspieler Fischer fällt mehrere Wochen aus

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf und die deutsche Nationalmannschaft müssen vorerst auf U21-Weltmeister Justus Fischer verzichten. Wie der Verein am Freitag mitteilte, hat sich der Kreisläufer im Spiel gegen den TVB Stuttgart (33:30) am Donnerstag durch einen Schlag während der ersten Halbzeit eine Fraktur am linken Daumen zugezogen. Dies mache eine "Ausfallzeit von mehreren Wochen unausweichlich". | 01.03.2022 18:11