Stand: 28.06.2024 12:13 Uhr Handball: Hannovers Michalczik verzichtet auf Olympia

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason muss bei den Olympischen Sommerspielen in Paris definitiv auf Marian Michalczik verzichten. Wie der Deutsche Handball-Bund (DHB) am Freitag mitteilte, sagte der Spielmacher des TSV Hannover-Burgdorf den am Sonntag beginnenden Lehrgang in Hennef ab. Für ihn rückt Sebastian Heymann nach, der künftig für die Rhein-Neckar Löwen spielen wird. Der 27 Jahre alte Michalczik und seine Frau erwarten in den kommenden Wochen zum ersten Mal Nachwuchs. | 28.06.2024 12:13