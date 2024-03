Stand: 08.03.2024 21:51 Uhr Handball: Hannover-Burgdorf nur remis in Eisenach

Die kurze Siegesserie der TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga ist gerissen. Die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Christian Prokop kam bei Abstiegskandidat ThSV Eisenach am Freitagabend auswärts nicht über ein 31:31 (14:11) hinaus und vergab nach zuvor vier Siegen in Folge im Kampf um die internationalen Plätze einen wertvollen Zähler. Hannover bleibt nach dem 25. Spieltag weiter auf Rang sechs (28:20 Punkte), die MT Melsungen auf Platz fünf (33:17) erfüllte kurz zuvor ihre Pflicht durch ein 25:22 (12:10) beim HBW Balingen-Weilstetten. Tabelle und Ergebnisse | 08.03.2024 19:14